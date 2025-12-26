Match d’improvisation théâtrale, Théâtre Francis Planté Orthez

Match d'improvisation théâtrale

Match d’improvisation théâtrale, Théâtre Francis Planté Orthez samedi 24 janvier 2026.

Match d’improvisation théâtrale

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Les OVNI d’Orthez reçoivent les Solycate de Capbreton pour un match d’improvisation exceptionnel !
En première partie les Z’Impereurs, la troupe des Espaces Jeunes, proposeront un cabaret d’improvisation.   .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match d’improvisation théâtrale

L’événement Match d’improvisation théâtrale Orthez a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Coeur de Béarn