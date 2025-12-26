Match d’improvisation théâtrale, Théâtre Francis Planté Orthez
Match d’improvisation théâtrale, Théâtre Francis Planté Orthez samedi 24 janvier 2026.
Match d’improvisation théâtrale
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les OVNI d’Orthez reçoivent les Solycate de Capbreton pour un match d’improvisation exceptionnel !
En première partie les Z’Impereurs, la troupe des Espaces Jeunes, proposeront un cabaret d’improvisation. .
Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78
