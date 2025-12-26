Match d’improvisation théâtrale, Théâtre Francis Planté Orthez

Match d’improvisation théâtrale

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Les OVNI d’Orthez reçoivent les Solycate de Capbreton pour un match d’improvisation exceptionnel !

En première partie les Z’Impereurs, la troupe des Espaces Jeunes, proposeront un cabaret d’improvisation. .

Théâtre Francis Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78

