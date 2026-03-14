Match d’improvisation théâtrale MJC BERLIOZ Pau

Match d’improvisation théâtrale

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Match d’improvisation théâtrale Les Chevaliers de l’Imaginaire vs Les Malades de l’Imaginaire (Paris)

Deux équipes prêtes à tout pour conquérir l’imaginaire du public vont s’affronter sur scène dans un duel d’improvisation aussi drôle qu’imprévisible !

Pendant toute la soirée, les comédiens devront inventer des histoires, des personnages et des situations totalement inédites à partir des thèmes donnés par l’arbitre… et c’est le public qui vote pour décider des vainqueurs !

Une soirée pleine de rires, de surprises et d’imagination vous attend. Venez encourager votre équipe et vivre un spectacle unique… qui ne sera joué qu’une seule fois ! .

MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 85 85 leschevaliersdelimaginaire@gmail.com

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English : Match d’improvisation théâtrale

L’événement Match d’improvisation théâtrale Pau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pau