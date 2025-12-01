Match d’improvisation théâtrale Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Match d’improvisation théâtrale

Théâtre des Tilleuls 11 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Match d’improvisation théâtrale La Ligoté de Saint-Gengoux-le-National accueille l’équipe Bresse Impro de Saint-Bénigne dans l’Ain pour 1h30 de jeu ! Les 2 équipes vont s’affronter pour vous faire vivre un spectacle d’exception où les comédiens vous présenteront ensemble des histoires que vous, comme eux, ne connaissez pas encore.

De l’aventure, du rire, des larmes ? On ne sait pas, tout est improvisé !

Des histoires courtes, longues, avec ou sans contraintes ? Surprise ! C’est l’arbitre qui décidera.

Venez nombreux !! Ambiance garantie ! Spectacle accessible à tous.

Accueil du public à 19h30.

Buvette et grignotage sur place.

Participation libre et solidaire.

Réservation fortement conseillée. .

Théâtre des Tilleuls 11 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com

