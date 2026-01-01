Match d’improvisation théâtrale Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 20:30 –

Gratuit : non 6 euros sur réservation – 8 euros sur place Réservation par mail : billetterie.ejmauves@gmail.com Tout public

Match d’improMesdames et messieurs, chers spectateurs, préparez vos cartons de vote ! Cette année, le CITO de Nantes affrontera les Impropulsifs à Bretelles de Saumur pour une nouvelle édition du célèbre match d’improvisation théâtrale !Au programme : un arbitre intraitable, de la musique prête à faire monter la pression, des maillots de hockey… et deux équipes prêtes à tout pour décrocher votre vote !Ne pensez pas vous y croiser les bras, le public aussi a un rôle à jouer.Entre rires, rebondissements et pénalités à gogo, la soirée promet d’être intense.

Salle Le Vallon (Mauves-sur-Loire) Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr



