Match d’improvisation théâtrale Sarrebourg

Match d’improvisation théâtrale Sarrebourg samedi 1 novembre 2025.

Match d’improvisation théâtrale

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

À vos votes ! Les Sans-Diego reviennent pour un match d’impro intense ! Préparez-vous à rire, vibrer, crier… Ce soir, c’est VOUS qui choisissez les vainqueurs ! Spectacle conseillé à partir de 6 ans. La salle est accessible aux PMR. Réservation ouverte sur internet. Billetterie sur place 30 min avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98

English :

« To your votes! » Les Sans-Diego return for an intense improv match! Get ready to laugh, vibrate, shout… Tonight, YOU choose the winners! Recommended for ages 6 and up. The venue is accessible to wheelchair users. Online booking available. Tickets sold on site 30 min before showtime, subject to availability.

German :

» À vos votes ! » Die Sans-Diego kehren für ein intensives Improvisationsspiel zurück! Bereiten Sie sich darauf vor, zu lachen, zu vibrieren, zu schreien… Heute Abend sind SIE es, die die Sieger wählen! Die Vorstellung wird ab 6 Jahren empfohlen. Der Saal ist für Behinderte zugänglich. Reservierungen können im Internet vorgenommen werden. Kartenverkauf vor Ort 30 min vor der Vorstellung, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

« Ai vostri voti! » Les Sans-Diego tornano per un intenso match di improvvisazione! Preparatevi a ridere, scuotere e urlare! Questa sera sarete voi a scegliere i vincitori! Consigliato a partire dai 6 anni. La sede è accessibile alle PRM. Prenotazione online disponibile. Biglietti in vendita sul posto 30 minuti prima dello spettacolo, fino a esaurimento.

Espanol :

« ¡A sus votos! » ¡Les Sans-Diego vuelven para un intenso partido de improvisación! ¡Prepárense para reír, temblar y gritar! Esta noche, ¡tú eliges a los ganadores! Recomendado a partir de 6 años. El local es accesible para PMR. Reserva en línea. Venta de entradas in situ 30 minutos antes del espectáculo, según disponibilidad.

L’événement Match d’improvisation théâtrale Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG