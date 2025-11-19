MATCH D’IMPROVISATION – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

MATCH D’IMPROVISATION Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Le théâtre d’improvisation, c’est un peu comme du théâtre, mais… sans texte, sans décor imposé, et sans répétition.Tout se crée en direct, sous les yeux du public, à partir de rien (ou presque) : un mot, une situation, une contrainte… et c’est parti !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83