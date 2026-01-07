Match d’improvisation Titan Vs Octopus Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 20:30 –

Gratuit : non 8 euros Tarif plein 8 eurosTarifs réduit (Demandeurs d’emploi, mineurs, étudiants): 5 euros Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Afin de bien commencer l’année, retrouvez La Titan et les Octopus pour un match d’improvisation qui s’annonce festif !2 équipes surmotivées, une patinoire, un dj au taquet et un arbitre sévère mais juste , bref tous les ingrédients d’une soirée drôle, rythmée et pleine d’émotions !Alors, venez assister à la rencontre de l’année, un des plus gros Derby de l’Ouest ! Mais au fait c’est quoi un match d’impro ?Une série d’histoires inventées en direct et modelées par les contraintes du ‘zèbre’ (l’arbitre) : un thème, une durée, une catégorie, le nombre de comédiens… La soirée est découpée en 2 manches de 45 minutes et le public vote au terme de chaque impro pour départager les équipes.

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 https://www.helloasso.com/associations/la-troupe-d-improvisation-theatrale-amateure-nantaise-le-titan/evenements/match-titan-vs-l-octopus



Afficher la carte du lieu Dix (Le) Maison de Quartier et trouvez le meilleur itinéraire

