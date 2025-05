Match d’improvisation Zimproloco Vs Bizh – Saint-Lô, 7 juin 2025 20:30, Saint-Lô.

Manche

Match d’improvisation Zimproloco Vs Bizh 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Nouveau match d’improvisation à domicile pour les Zimproloco qui sont ravis de recevoir les Bizh de Rennes pour une soirée exceptionnelle.

Un spectacle unique où les 2 équipes s’affronteront dans une patinoire et devront donner le meilleur d’elles-mêmes pour improviser sur des catégories imposées par l’arbitre de la rencontre.

Si vous ne connaissez pas les matchs d’impro, pas d’inquiétude, le maître de cérémonie vous expliquera le déroulé du match au fur et à mesure !

Le match d’improvisation aura lieu le samedi 7 juin 2025 à 20h30 au gymnase du Lieu-Dix, 10 rue St Georges à St-Lô.

Buvette sur place, tarif 7€, gratuit pour les moins de 12 ans (paiement par espèce et chèque uniquement le jour J).

10 Rue Saint-Georges

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 69 44 37 69

English : Match d’improvisation Zimproloco Vs Bizh

A new home improvisation match for the Zimproloco, who are delighted to welcome the Bizh from Rennes for an exceptional evening.

A unique show where the 2 teams will face off in an ice rink, and will have to give their all to improvise on categories imposed by the match referee.

If you’re unfamiliar with improv matches, don’t worry, the master of ceremonies will explain the proceedings as you go along!

The improvisation match will take place on Saturday June 7, 2025 at 8:30pm at the Lieu-Dix gymnasium, 10 rue St Georges in St-Lô.

Refreshment bar on site, price 7?, free for children under 12 (payment by cash or cheque only on the day).

German :

Ein neues Improvisationsspiel zu Hause für die Zimproloco, die sich freuen, die Bizh de Rennes für einen außergewöhnlichen Abend zu empfangen.

Ein einzigartiges Spektakel, bei dem die beiden Teams in einer Eishalle gegeneinander antreten und ihr Bestes geben müssen, um zu Kategorien zu improvisieren, die vom Schiedsrichter der Begegnung vorgegeben werden.

Wenn Sie mit Improspielen nicht vertraut sind, machen Sie sich keine Sorgen, denn der Zeremonienmeister wird Ihnen den Ablauf des Spiels nach und nach erklären!

Das Improvisationsspiel findet am Samstag, den 7. Juni 2025 um 20:30 Uhr im Gymnase du Lieu-Dix, 10 rue St Georges in St-Lô statt.

Getränke werden vor Ort angeboten, Preis 7 ?, Kinder unter 12 Jahren sind frei (Zahlung in bar oder per Scheck nur am Tag der Veranstaltung).

Italiano :

Un’altra partita di improvvisazione in casa per la Zimproloco, che è lieta di accogliere i Bizh di Rennes per una serata eccezionale.

Uno spettacolo unico nel suo genere in cui le due squadre si affronteranno in una pista di ghiaccio e dovranno dare il massimo per improvvisare su categorie imposte dall’arbitro della partita.

Se non avete familiarità con i match di improvvisazione, non preoccupatevi, il maestro di cerimonia vi spiegherà il procedimento man mano!

La gara di improvvisazione si svolgerà sabato 7 giugno 2025 alle 20.30 presso la palestra Lieu-Dix, 10 rue St Georges a St-Lô.

Bar sul posto, prezzo 7?, gratis per i minori di 12 anni (pagamento in contanti o con assegno solo il giorno stesso).

Espanol :

Otro partido de improvisación en casa para el Zimproloco, que tiene el placer de recibir al Bizh de Rennes para una velada excepcional.

Un espectáculo único en el que los 2 equipos se enfrentarán en una pista de hielo y tendrán que darlo todo para improvisar sobre categorías impuestas por el árbitro del partido.

Si no está familiarizado con los combates de improvisación, no se preocupe, ¡el maestro de ceremonias le explicará el procedimiento sobre la marcha!

El partido de improvisación tendrá lugar el sábado 7 de junio de 2025 a las 20h30 en el gimnasio Lieu-Dix, 10 rue St Georges en St-Lô.

Refresco in situ, precio 7 ¤, gratuito para los menores de 12 años (pago en metálico o cheque únicamente el día del partido).

