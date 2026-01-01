Match d’improvisation Zimproloco Vs Freepoules Saint-Lô
Match d’improvisation Zimproloco Vs Freepoules Saint-Lô samedi 17 janvier 2026.
Match d’improvisation Zimproloco Vs Freepoules
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Début : 2026-01-17 20:30:00
Nouveau match d’improvisation à domicile pour les Zimproloco qui sont ravis de recevoir les Freepoules de Rennes pour une soirée exceptionnelle !
Si vous ne connaissez pas les matchs d’impro, pas d’inquiétude, le maître de cérémonie vous expliquera le déroulé du match au fur et à mesure !
Le match d’improvisation aura lieu le samedi 17 janvier à 20h30 au gymnase du Lieu-Dix, 10 rue St Georges à St-Lô.
Buvette sur place, tarif 7€, gratuit pour les moins de 12 ans (paiement par espèce et chèque uniquement le jour J). .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 7 69 44 37 69
