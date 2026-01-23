Match du Basket Club Nyonsais Promenade de la Digue Nyons

Match du Basket Club Nyonsais

Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Match du Basket Club Nyonsais à la Maison des sports Jean Monpeyssen.

Au programme

U-15 masculins contre LASA à 10h.

Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 50 communications.nyonsbc@gmail.com

English :

Basket Club Nyonsais match at the Maison des Sports Jean Monpeyssen.

On the program:

Men’s U-15 against LASA at 10 a.m.

L’événement Match du Basket Club Nyonsais Nyons a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale