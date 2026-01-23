Match du Basket Club Nyonsais Promenade de la Digue Nyons
Match du Basket Club Nyonsais Promenade de la Digue Nyons dimanche 1 février 2026.
Match du Basket Club Nyonsais
Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Match du Basket Club Nyonsais à la Maison des sports Jean Monpeyssen.
Au programme
U-15 masculins contre LASA à 10h.
Promenade de la Digue Maison des sports Jean Monpeyssen Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 50 communications.nyonsbc@gmail.com
English :
Basket Club Nyonsais match at the Maison des Sports Jean Monpeyssen.
On the program:
Men’s U-15 against LASA at 10 a.m.
L’événement Match du Basket Club Nyonsais Nyons a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale