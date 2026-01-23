Match du Nyons Football Club Stade Pierre Jullien Nyons
Match du Nyons Football Club Stade Pierre Jullien Nyons dimanche 1 février 2026.
Début : 2026-02-01 10:30:00
2026-02-01
Au programme
U 17 D2 Nyons contre U.S. Sérignanaise à 10h30.
English :
Program:
U 17 D2 Nyons vs U.S. Sérignanaise at 10.30am.
