Match du Nyons Football Club Stade Pierre Jullien Nyons dimanche 1 février 2026.

Début : 2026-02-01 10:30:00
2026-02-01

Au programme
U 17 D2 Nyons contre U.S. Sérignanaise à 10h30.
Stade Pierre Jullien Nyons Football Club Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Program:
U 17 D2 Nyons vs U.S. Sérignanaise at 10.30am.

