Match du Nyons Football Club

Stade Pierre Jullien Nyons Football Club Nyons Drôme

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Au programme

U 17 D2 Nyons contre U.S. Sérignanaise à 10h30.

Stade Pierre Jullien Nyons Football Club Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Program:

U 17 D2 Nyons vs U.S. Sérignanaise at 10.30am.

