Match du Nyons Football Club Stade Pierre Jullien Nyons

Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.
Au programme
U 17 D2 Nyons contre Ventoux Sud F.C. à 10h30.

Venez soutenir l’équipe locale !
Nyons Football Club match at Stade Pierre Jullien.
On the program:
U 17 D2 Nyons against Ventoux Sud F.C. at 10:30 a.m.

Come and support the local team!

