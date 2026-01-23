Match du Nyons Football Club Stade Pierre Jullien Nyons
Match du Nyons Football Club
Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.
Au programme
U 17 D2 Nyons contre Ventoux Sud F.C. à 10h30.
Venez soutenir l’équipe locale !
Stade Pierre Jullien Nyons Football Club Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Nyons Football Club match at Stade Pierre Jullien.
On the program:
U 17 D2 Nyons against Ventoux Sud F.C. at 10:30 a.m.
Come and support the local team!
