Match du Nyons Football Club

Stade Pierre Jullien Nyons Football Club Nyons Drôme

Début : 2026-02-15 10:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.

Au programme

U 17 D2 Nyons contre Ventoux Sud F.C. à 10h30.



Venez soutenir l’équipe locale !

English :

Nyons Football Club match at Stade Pierre Jullien.

On the program:

U 17 D2 Nyons against Ventoux Sud F.C. at 10:30 a.m.



Come and support the local team!

