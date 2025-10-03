Match du SAHB Sélestat

Match du SAHB Sélestat vendredi 3 octobre 2025.

Match du SAHB

6 Avenue Adrien Zeller Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-24 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-19

Venez encourager à domicile les joueurs du club de hand-ball local, le SAHB

Venez encourager à domicile les joueurs du club local, le SAHB

03 octobre contre Chartres

24 octobre contre Toulouse

14 novembre contre Chambéry

28 novembre contre PAUC Aix

05 décembre contre Nantes

19 décembre contre Dijon .

6 Avenue Adrien Zeller Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 66 18 77 tdemangeon@hotmail.com

English :

Come and cheer on the players of the local handball club, SAHB

German :

Feuern Sie die Spieler des örtlichen Handballvereins SAHB bei ihrem Heimspiel an

Italiano :

Venite a fare il tifo per i giocatori del club di pallamano locale, SAHB, in casa

Espanol :

Ven a animar a los jugadores del club local de balonmano, SAHB, en casa

L’événement Match du SAHB Sélestat a été mis à jour le 2025-09-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme