Match du SAHB Sélestat
Match du SAHB Sélestat vendredi 3 octobre 2025.
Match du SAHB
6 Avenue Adrien Zeller Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-03 18:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-24 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-19
Venez encourager à domicile les joueurs du club de hand-ball local, le SAHB
Venez encourager à domicile les joueurs du club local, le SAHB
03 octobre contre Chartres
24 octobre contre Toulouse
14 novembre contre Chambéry
28 novembre contre PAUC Aix
05 décembre contre Nantes
19 décembre contre Dijon .
6 Avenue Adrien Zeller Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 66 18 77 tdemangeon@hotmail.com
English :
Come and cheer on the players of the local handball club, SAHB
German :
Feuern Sie die Spieler des örtlichen Handballvereins SAHB bei ihrem Heimspiel an
Italiano :
Venite a fare il tifo per i giocatori del club di pallamano locale, SAHB, in casa
Espanol :
Ven a animar a los jugadores del club local de balonmano, SAHB, en casa
L’événement Match du SAHB Sélestat a été mis à jour le 2025-09-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme