Match EAG Laval Stade du Roudourou Guingamp

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Humilité, combat, exigence, solidarité qui ne connaît pas le maillot rouge et noir de l’ En Avant de Guingamp, célèbre club de football français ? Reconnu pour son beau jeu, ses valeurs d’équipe et la chaleur de son public, le club breton a notamment gagné la Coupe de France en 2009 et 2014. Profitez de votre venue à Guingamp pour assister à un match de football de haut niveau et laissez vous gagner par la ferveur des supporters. Ambiance exceptionnelle garantie ! .
Stade du Roudourou Rue du Manoir Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
