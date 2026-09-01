Match EAG / Nancy Stade du Roudourou Guingamp
vendredi 22 janvier 2027 · Stade du Roudourou · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Match EAG / Nancy
Stade du Roudourou Rue du Manoir Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Humilité, combat, exigence, solidarité qui ne connaît pas le maillot rouge et noir de l’ En Avant de Guingamp, célèbre club de football français ? Reconnu pour son beau jeu, ses valeurs d’équipe et la chaleur de son public, le club breton a notamment gagné la Coupe de France en 2009 et 2014. Profitez de votre venue à Guingamp pour assister à un match de football de haut niveau et laissez vous gagner par la ferveur des supporters. Ambiance exceptionnelle garantie ! .
Stade du Roudourou Rue du Manoir Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Match EAG / Nancy Guingamp a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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