Match et repas Bonnut samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes Bonnut Pyrénées-Atlantiques
Match régionale 2 Bonnut sport reçoit Eyres-Fargues-Coudure
Repas d’après-match
Menu adulte Soupe de légumes, magret de canard frites, fromage, tarte aux pommes.
Menu enfant Chipo/frites, glaces .
Salle des fêtes Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 28 32 81
