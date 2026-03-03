Match et repas Bonnut

Match et repas

Salle des fêtes Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Match régionale 2 Bonnut sport reçoit Eyres-Fargues-Coudure

Repas d’après-match

Menu adulte Soupe de légumes, magret de canard frites, fromage, tarte aux pommes.

Menu enfant Chipo/frites, glaces .

Salle des fêtes Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 28 32 81

