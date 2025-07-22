Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord LOURDES Lourdes
Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord LOURDES Lourdes dimanche 29 mars 2026.
Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Dernier match de la saison au stade Béguère à Lourdes le dimanche 29 mars 2026 ! Match retour entre le club des 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord.
À partir de 15h15.
Entrée 13 €
Tarif Étudiants 6 €
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr
English :
Last match of the season at the Stade Béguère in Lourdes on Sunday, March 29, 2026! Return match between the 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord club.
Starting at 3.15pm.
Admission: 13 ?
Students 6 ?
For information and reservations, please contact us below.
German :
Das letzte Spiel der Saison im Stade Béguère in Lourdes findet am Sonntag, den 29. März 2026 statt! Rückspiel zwischen dem Club des 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord.
Beginn ist um 15.15 Uhr.
Eintritt: 13 ?
Studententarif: 6 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Ultima partita della stagione allo stadio Béguère di Lourdes domenica 29 marzo 2026! Partita di ritorno tra i 4 cantoni bastides Haut Agenais Périgord.
Inizio alle 15.15.
Ingresso: 13?
Studenti: 6?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
¡Último partido de la temporada en el estadio Béguère de Lourdes el domingo 29 de marzo de 2026! Partido de vuelta entre los 4 cantones bastides Haut Agenais Périgord club.
Comienzo a las 15.15 h.
Entrada: 13?
Estudiantes: 6?
Información y reservas más abajo.
L’événement Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord Lourdes a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Lourdes|CDT65