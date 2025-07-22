Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord LOURDES Lourdes

Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-29 15:15:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Dernier match de la saison au stade Béguère à Lourdes le dimanche 29 mars 2026 ! Match retour entre le club des 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord.

À partir de 15h15.

Entrée 13 €

Tarif Étudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

Last match of the season at the Stade Béguère in Lourdes on Sunday, March 29, 2026! Return match between the 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord club.

Starting at 3.15pm.

Admission: 13 ?

Students 6 ?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Das letzte Spiel der Saison im Stade Béguère in Lourdes findet am Sonntag, den 29. März 2026 statt! Rückspiel zwischen dem Club des 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord.

Beginn ist um 15.15 Uhr.

Eintritt: 13 ?

Studententarif: 6 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Ultima partita della stagione allo stadio Béguère di Lourdes domenica 29 marzo 2026! Partita di ritorno tra i 4 cantoni bastides Haut Agenais Périgord.

Inizio alle 15.15.

Ingresso: 13?

Studenti: 6?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

¡Último partido de la temporada en el estadio Béguère de Lourdes el domingo 29 de marzo de 2026! Partido de vuelta entre los 4 cantones bastides Haut Agenais Périgord club.

Comienzo a las 15.15 h.

Entrada: 13?

Estudiantes: 6?

Información y reservas más abajo.

L’événement Match FCL Rugby contre 4 cantons bastides Haut Agenais Périgord Lourdes a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Lourdes|CDT65