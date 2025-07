Match FCL Rugby contre C A Sarladais Périgord Noir au stade Antoine Béguère Lourdes

Match FCL Rugby contre C A Sarladais Périgord Noir au stade Antoine Béguère Lourdes dimanche 14 septembre 2025.

Match FCL Rugby contre C A Sarladais Périgord Noir

au stade Antoine Béguère LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Avis aux amateurs ! Premier match de la saison du FCL Rugby contre le CA Sarladais Périgord Noir le dimanche 14 septembre 2025 au stade Antoine Béguère à Lourdes.

À partir de 15h15.

Tarif spécial pour ce premier match 10€ au lieu de 13.

Tarif Étudiants 6 €

Animation musicale, animation enfants et soirée d’après-match.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

au stade Antoine Béguère LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

Calling all fans! FCL Rugby’s first match of the season against CA Sarladais Périgord Noir on Sunday September 14, 2025 at the Antoine Béguère stadium in Lourdes.

Starting at 3.15pm.

Special price for this first match: 10? instead of 13.

Students: 6?

Musical entertainment, children’s entertainment and post-match party.

For information and reservations, please contact us.

German :

Hinweis an alle Amateure! Erstes Spiel der Saison des FCL Rugby gegen CA Sarladais Périgord Noir am Sonntag, den 14. September 2025 im Stadion Antoine Béguère in Lourdes.

Beginn ist um 15.15 Uhr.

Sonderpreis für dieses erste Spiel: 10? statt 13.

Studententarif: 6 ?

Musikalische Unterhaltung, Kinderanimation und Party nach dem Spiel.

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Appello a tutti i tifosi! Prima partita stagionale della FCL Rugby contro il CA Sarladais Périgord Noir domenica 14 settembre 2025 allo stadio Antoine Béguère di Lourdes.

Inizio alle 15.15.

Prezzo speciale per questa prima partita: 10 € invece di 13 €.

Studenti: 6?

Intrattenimento musicale, animazione per bambini e festa post-partita.

Per informazioni e prenotazioni, contattateci.

Espanol :

¡Llamamiento a todos los aficionados! Primer partido de la temporada del FCL Rugby contra el CA Sarladais Périgord Noir el domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio Antoine Béguère de Lourdes.

Comienzo a las 15h15.

Precio especial para este primer partido: 10 euros en lugar de 13 euros.

Estudiantes: 6?

Animación musical, animación infantil y fiesta después del partido.

Para información y reservas, póngase en contacto con nosotros.

