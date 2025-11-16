Match FCL Rugby contre Cahors Rugby St Cadurcien LOURDES Lourdes

Match FCL Rugby contre Cahors Rugby St Cadurcien

Rendez-vous le dimanche 16 novembre 2025 pour soutenir le FCL XV qui affronte l’équipe de Cahors Rugby St Cadurcien au stade Béguère à Lourdes !

Matchs à partir de 15h15.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

Join us on Sunday November 16, 2025 to support the FCL XV as they take on the Cahors Rugby St Cadurcien team at the Béguère stadium in Lourdes!

Matches start at 3.15pm.

For further information, please contact us.

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 16. November 2025, um den FCL XV zu unterstützen, der im Stade Béguère in Lourdes gegen die Mannschaft von Cahors Rugby St Cadurcien antritt!

Spiele ab 15.15 Uhr.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Domenica 16 novembre 2025, unitevi a noi per sostenere il FCL XV che affronta il Cahors Rugby St Cadurcien allo stadio Béguère di Lourdes!

Le partite iniziano alle 15.15.

Per ulteriori informazioni, contattateci ai seguenti indirizzi.

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 16 de noviembre de 2025 para apoyar al XV de la FCL en su partido contra el Cahors Rugby St Cadurcien en el estadio de la Béguère de Lourdes

Los partidos comienzan a las 15:15.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

