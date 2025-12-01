Match FCL Rugby contre le FC Oloron LOURDES Lourdes
Match FCL Rugby contre le FC Oloron LOURDES Lourdes dimanche 14 décembre 2025.
Match FCL Rugby contre le FC Oloron
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:15:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Avis aux amateurs jour de match le dimanche 14 décembre 2025 au stade Antoine Béguère à Lourdes ! Le FCL Rugby affronte le FC Oloron !
Entrée 13 €
Tarif Etudiants 6 €
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr
English :
Attention all fans: match day on Sunday, December 14, 2025 at the Antoine Béguère stadium in Lourdes! FCL Rugby take on FC Oloron!
Admission: 13 ?
Students 6 ?
For information and bookings, please contact us below.
German :
Fans aufgepasst: Spieltag am Sonntag, den 14. Dezember 2025 im Stadion Antoine Béguère in Lourdes! Der FCL Rugby tritt gegen den FC Oloron an!
Eintritt: 13 ?
Tarif Studenten: 6 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Appello a tutti i tifosi: domenica 14 dicembre 2025 allo stadio Antoine Béguère di Lourdes! L’FCL Rugby affronta l’FC Oloron!
Ingresso: 13?
Studenti: 6 ?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
Llamamiento a todos los aficionados: ¡jornada de partido el domingo 14 de diciembre de 2025 en el estadio Antoine Béguère de Lourdes! El FCL Rugby se enfrentará al FC Oloron
Entrada: 13 ?
Estudiantes: 6 ?
Información y datos de reserva más abajo.
L’événement Match FCL Rugby contre le FC Oloron Lourdes a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Lourdes|CDT65