Match FCL Rugby contre le FC Oloron LOURDES Lourdes

Avis aux amateurs jour de match le dimanche 14 décembre 2025 au stade Antoine Béguère à Lourdes ! Le FCL Rugby affronte le FC Oloron !

Entrée 13 €

Tarif Etudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

Attention all fans: match day on Sunday, December 14, 2025 at the Antoine Béguère stadium in Lourdes! FCL Rugby take on FC Oloron!

Admission: 13 ?

Students 6 ?

For information and bookings, please contact us below.

German :

Fans aufgepasst: Spieltag am Sonntag, den 14. Dezember 2025 im Stadion Antoine Béguère in Lourdes! Der FCL Rugby tritt gegen den FC Oloron an!

Eintritt: 13 ?

Tarif Studenten: 6 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Appello a tutti i tifosi: domenica 14 dicembre 2025 allo stadio Antoine Béguère di Lourdes! L’FCL Rugby affronta l’FC Oloron!

Ingresso: 13?

Studenti: 6 ?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

Llamamiento a todos los aficionados: ¡jornada de partido el domingo 14 de diciembre de 2025 en el estadio Antoine Béguère de Lourdes! El FCL Rugby se enfrentará al FC Oloron

Entrada: 13 ?

Estudiantes: 6 ?

Información y datos de reserva más abajo.

