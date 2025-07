Match FCL Rugby contre le Sporting Club Tulle Corrèze LOURDES Lourdes

Match FCL Rugby contre le Sporting Club Tulle Corrèze LOURDES Lourdes dimanche 5 octobre 2025.

Match FCL Rugby contre le Sporting Club Tulle Corrèze

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-05 15:15:00

2025-10-05

Match aller entre le FCL Rugby et le Sporting Club Tulle Corrèze le dimanche 5 octobre 2025 au stade Béguère de Lourdes.

À partir de 15h15.

Entrée 13 €

Tarif Étudiants 6 €

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

English :

First leg match between FCL Rugby and Sporting Club Tulle Corrèze on Sunday October 5, 2025 at the Béguère stadium in Lourdes.

Starting at 3.15pm.

Admission: 13?

Students 6 ?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Hinspiel zwischen dem FCL Rugby und dem Sporting Club Tulle Corrèze am Sonntag, den 5. Oktober 2025 im Stade Béguère in Lourdes.

Beginn ist um 15.15 Uhr.

Eintritt: 13 ?

Tarif Studenten: 6?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Partita di andata tra FCL Rugby e Sporting Club Tulle Corrèze, domenica 5 ottobre 2025 allo stadio Béguère di Lourdes.

Inizio alle 15.15.

Ingresso: 13?

Studenti: 6?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

Partido de ida entre el FCL Rugby y el Sporting Club Tulle Corrèze el domingo 5 de octubre de 2025 en el estadio Béguère de Lourdes.

Comienzo a las 15h15.

Entrada: 13?

Estudiantes: 6?

Información y reservas más abajo.

