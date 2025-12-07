Match FCL Rugby contre l’US Nafarroa LOURDES Lourdes
LOURDES 26 avenue Antoine Béguère Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-07 15:15:00
2025-12-07
Jour de match le dimanche 07 décembre 2025 au stade Antoine Béguère à Lourdes ! Le FCL Rugby affronte l’US Nafarroa !
Entrée 13 €
Tarif Etudiants 6 €
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
+33 5 62 94 14 26 fclourdais15@yahoo.fr
English :
Match day on Sunday, December 07, 2025 at the Antoine Béguère stadium in Lourdes! FCL Rugby take on US Nafarroa!
Admission: 13 ?
Students 6 ?
For information and bookings, please contact us below.
German :
Spieltag am Sonntag, den 07. Dezember 2025 im Stadion Antoine Béguère in Lourdes! Der FCL Rugby trifft auf die US Nafarroa!
Eintritt: 13 ?
Tarif Studenten: 6 ?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Domenica 07 dicembre 2025 allo stadio Antoine Béguère di Lourdes! L’FCL Rugby affronta l’US Nafarroa!
Ingresso: 13?
Studenti: 6 ?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
¡Partido del domingo 07 de diciembre de 2025 en el estadio Antoine Béguère de Lourdes! ¡El FCL Rugby se enfrenta al US Nafarroa!
Entrada: 13 ?
Estudiantes: 6 ?
Información y datos de reserva más abajo.
