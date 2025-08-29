Match foot RODEZ AJACCIO Rodez
Match foot RODEZ AJACCIO Rodez vendredi 29 août 2025.
Match foot RODEZ AJACCIO
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Match RODEZ contre AJACCIO, vendredi 29 août 2025 à 20h au stade PAUL LIGNON.
JOURNÉE 4
LIGUE 2 BKT .
Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
RODEZ v AJACCIO match, Friday August 29, 2025 at 8pm at the PAUL LIGNON stadium.
German :
Spiel RODEZ gegen AJACCIO am Freitag, den 29. August 2025 um 20 Uhr im Stadion PAUL LIGNON.
Italiano :
RODEZ contro AJACCIO, venerdì 29 agosto 2025 alle 20:00 allo stadio PAUL LIGNON.
Espanol :
RODEZ contra AJACCIO, viernes 29 de agosto de 2025 a las 20:00 horas en el estadio PAUL LIGNON.
L’événement Match foot RODEZ AJACCIO Rodez a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)