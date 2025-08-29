Match foot RODEZ AJACCIO Rodez

Match foot RODEZ AJACCIO

Match foot RODEZ AJACCIO Rodez vendredi 29 août 2025.

Match foot RODEZ AJACCIO

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-29

Date(s) :
2025-08-29

Match RODEZ contre AJACCIO, vendredi 29 août 2025 à 20h au stade PAUL LIGNON.
JOURNÉE 4
LIGUE 2 BKT   .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

RODEZ v AJACCIO match, Friday August 29, 2025 at 8pm at the PAUL LIGNON stadium.

German :

Spiel RODEZ gegen AJACCIO am Freitag, den 29. August 2025 um 20 Uhr im Stadion PAUL LIGNON.

Italiano :

RODEZ contro AJACCIO, venerdì 29 agosto 2025 alle 20:00 allo stadio PAUL LIGNON.

Espanol :

RODEZ contra AJACCIO, viernes 29 de agosto de 2025 a las 20:00 horas en el estadio PAUL LIGNON.

L’événement Match foot RODEZ AJACCIO Rodez a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)