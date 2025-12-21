Match foot RODEZ Dunkerque Rodez

Match foot RODEZ GRENOBLE

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Match RODEZ contre Grenoble, Ven 6 mars, 20h00 au stade PAUL LIGNON.

LIGUE 2 BKT JOURNÉE 26 .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

RODEZ vs Grenoble, Fri 6 March, 8pm at PAUL LIGNON stadium.

