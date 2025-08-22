Match foot RODEZ LAVAL Rodez
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Match RODEZ contre LAVAL, vendredi 22 août 2025 à 20h au stade PAUL LIGNON.
JOURNÉE 3
LIGUE 2 BKT .
English :
RODEZ vs LAVAL, Friday 22 August 2025 at 8pm at the PAUL LIGNON stadium.
German :
Spiel RODEZ gegen LAVAL am Freitag, den 22. August 2025 um 20 Uhr im Stadion PAUL LIGNON.
Italiano :
RODEZ contro LAVAL, venerdì 22 agosto 2025 alle 20:00 allo stadio PAUL LIGNON.
Espanol :
RODEZ contra LAVAL, viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:00 horas en el estadio PAUL LIGNON.
