Match foot RODEZ LAVAL Rodez

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-22
fin : 2025-08-22

Date(s) :
2025-08-22

Match RODEZ contre LAVAL, vendredi 22 août 2025 à 20h au stade PAUL LIGNON.
JOURNÉE 3
LIGUE 2 BKT   .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

RODEZ vs LAVAL, Friday 22 August 2025 at 8pm at the PAUL LIGNON stadium.

German :

Spiel RODEZ gegen LAVAL am Freitag, den 22. August 2025 um 20 Uhr im Stadion PAUL LIGNON.

Italiano :

RODEZ contro LAVAL, venerdì 22 agosto 2025 alle 20:00 allo stadio PAUL LIGNON.

Espanol :

RODEZ contra LAVAL, viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:00 horas en el estadio PAUL LIGNON.

