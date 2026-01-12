Match foot RODEZ Montpellier Rodez
Match foot RODEZ Montpellier Rodez vendredi 20 février 2026.
Match foot RODEZ Montpellier
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Match RODEZ contre Montpellier, Ven 20 Fév, 20h00 au stade PAUL LIGNON.
LIGUE 2 BKT JOURNÉE 24 .
Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
RODEZ vs Montpellier, Fri 20 Feb, 8.00pm at PAUL LIGNON stadium.
L’événement Match foot RODEZ Montpellier Rodez a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)