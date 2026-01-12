Match foot RODEZ Montpellier

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Match RODEZ contre Montpellier, Ven 20 Fév, 20h00 au stade PAUL LIGNON.

LIGUE 2 BKT JOURNÉE 24 .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RODEZ vs Montpellier, Fri 20 Feb, 8.00pm at PAUL LIGNON stadium.

L’événement Match foot RODEZ Montpellier Rodez a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)