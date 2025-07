Match foot RODEZ NANCY Rodez

Match foot RODEZ NANCY Rodez samedi 9 août 2025.

Match foot RODEZ NANCY

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Match RODEZ contre NANCY, samedi 9 août 2025 à 18h au stade PAUL LIGNON.

JOURNÉE 1

LIGUE 2 BKT .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

RODEZ vs NANCY, Saturday August 9, 2025 at 6pm at the PAUL LIGNON stadium.

German :

Spiel RODEZ gegen NANCY am Samstag, den 9. August 2025 um 18 Uhr im Stadion PAUL LIGNON.

Italiano :

RODEZ contro NANCY, sabato 9 agosto 2025 alle 18:00 allo stadio PAUL LIGNON.

Espanol :

RODEZ contra NANCY, sábado 9 de agosto de 2025 a las 18:00 horas en el estadio PAUL LIGNON.

L’événement Match foot RODEZ NANCY Rodez a été mis à jour le 2025-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)