Match Handball France Allemagne – Haguenau, 31 mai 2025 18:00, Haguenau.
Bas-Rhin
Match Handball France Allemagne Rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-05-31 18:00:00
fin : 2025-05-31 21:00:00
Date(s) :
2025-05-31
Match de Handball France/Allemagne
Match de Handball France/Allemagne .
Rue du Tournoi
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est norbert.schmitt1973@gmail.com
English :
Handball match France/Germany
German :
Handballspiel Frankreich/Deutschland
Italiano :
Partita di pallamano Francia/Germania
Espanol :
Partido de balonmano Francia/Alemania
L’événement Match Handball France Allemagne Haguenau a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau