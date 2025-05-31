Match Handball France Allemagne – Haguenau, 31 mai 2025 18:00, Haguenau.

Bas-Rhin

Match Handball France Allemagne  Rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-05-31 18:00:00
fin : 2025-05-31 21:00:00

Date(s) :
2025-05-31

Match de Handball France/Allemagne
Match de Handball France/Allemagne   .

Rue du Tournoi
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est   norbert.schmitt1973@gmail.com

English :

Handball match France/Germany

German :

Handballspiel Frankreich/Deutschland

Italiano :

Partita di pallamano Francia/Germania

Espanol :

Partido de balonmano Francia/Alemania

L’événement Match Handball France Allemagne Haguenau a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau