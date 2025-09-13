Match Handball GLHB40 Biscarrosse

230 Route des Lacs Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11

Matchs de handball

Match de handball toutes catégories seniors et -18 G/F .

230 Route des Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 46 65 41

L’événement Match Handball GLHB40 Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grands Lacs