Match Handball GLHB40 Biscarrosse
Match Handball GLHB40 Biscarrosse samedi 13 septembre 2025.
Match Handball GLHB40
230 Route des Lacs Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11
Matchs de handball
Match de handball toutes catégories seniors et -18 G/F .
230 Route des Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 46 65 41
English : Match Handball GLHB40
German : Match Handball GLHB40
Italiano :
Espanol : Match Handball GLHB40
L’événement Match Handball GLHB40 Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Grands Lacs