MATCH IMPRO FRANCE VS QUEBEC – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

MATCH IMPRO FRANCE VS QUEBEC Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

La LNI revient une nouvelle fois affronter les Poitevins le jeudi 9 avril.La Ligue Nationale d’Improvisation de Montréal a créé en 1977 le match d’improvisation et cette année Quiproquos Théâtre accepte de relever le défi de les rencontrer à nouveau dans un match qui s’annonce explosif ! 2 équipes de 4 comédiens et comédiennes pour improviser, 1 coach pour les motiver , 1 arbitre pour annoncer les thèmes et faire respecter les règles, 1 maître de cérémonie pour chauffer la salle et 2 musiciens pour vous ambiancer. Maître de cérémonie : Julien PlayeArbitre : Mathieu MasséMusiciens : Valentin Lambert & Pablo Fathi Équipe France Quiproquos Poitiers : Charlotte Talbot, Hervé Guyonnet, Sonia Cardeilhac, Thomas Davail et le coach Thierry Bilisko.Équipe Québec LNI Montréal : distribution à venir

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86