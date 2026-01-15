Match initiation découverte foot en marchant Indoor 64 Lescar

Match initiation découverte foot en marchant

Indoor 64 10 Chemin. des 3 Ponts Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Ce wkd, l’association sportive Indoor64 organise à Lescar (64) le 18 Janvier 2026, de 10 à 12h (accueil à 9h30), une matinée match initiation découverte foot en marchant.

Mixte Femmes Hommes.

Pratique uniquement ouverte au + de 18 ans.

Vous pouvez venir en famille car nous avons prévu un espace jeu ludique avec une animatrice enfant diplômée.

Il y aura des ateliers et jeux à leur disposition.

Le foot en marchant c’est quoi ?

6 contre 6 sur terrain réduit.

Interdit de courir.

Terrain soccer, couvert et fermé.

Pas de crampon.

Ou alors crampons spécial soccer ou synthétique.

Tennis accepté également.

Nous pourrons manger ensemble également le midi sur place à Indoor64.

Sur réservation uniquement jusqu’au 15 janvier par mail a as.indoor64@gmail.com .

Indoor 64 10 Chemin. des 3 Ponts Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine as.indoor64@gmail.com

English : Match initiation découverte foot en marchant

