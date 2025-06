Match international Gymnastique masculine Givet 28 juin 2025 07:00

Ardennes

Match international Gymnastique masculine Givet Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Le Comité Départemental de Gymnastique des Ardennes organise en collaboration avec la Givetoise un MATCH INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE GAM SENIOR avec 2 équipes de France, une équipe Italienne et une équipe Belge. Billetterie en cliquant sur le lien https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-gymnastique-des-ardennes/evenements/match-gam-france-italie-belgique Bienvenue à toutes et tous.

.

Givet 08600 Ardennes Grand Est

English :

The Comité Départemental de Gymnastique des Ardennes, in collaboration with La Givetoise, is organizing an INTERNATIONAL GAM SENIOR GYMNASTICS MATCH with 2 teams from France, one from Italy and one from Belgium. Ticketing by clicking on the link: https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-gymnastique-des-ardennes/evenements/match-gam-france-italie-belgique Welcome to all.

German :

Das Comité Départemental de Gymnastique des Ardennes organisiert in Zusammenarbeit mit der Givetoise einen INTERNATIONALEN GYMNASTIK-MATCH GAM SENIOR mit 2 Mannschaften aus Frankreich, einer italienischen und einer belgischen Mannschaft. Eintrittskarten können Sie unter folgendem Link erwerben: https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-gymnastique-des-ardennes/evenements/match-gam-france-italie-belgique Herzlich willkommen!

Italiano :

Il Comitato Dipartimentale di Ginnastica delle Ardenne, in collaborazione con La Givetoise, organizza una partita internazionale di ginnastica seniores con 2 squadre francesi, una italiana e una belga. Biglietteria cliccando sul link: https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-gymnastique-des-ardennes/evenements/match-gam-france-italie-belgique Benvenuti a tutti.

Espanol :

El Comité Departamental de Gimnasia de las Ardenas, en colaboración con La Givetoise, organiza un PARTIDO INTERNACIONAL DE GIMNASIA SENIOR GAM con 2 equipos franceses, un equipo italiano y un equipo belga. Venta de entradas haciendo clic en el enlace: https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-gymnastique-des-ardennes/evenements/match-gam-france-italie-belgique Bienvenidos a todos.

L’événement Match international Gymnastique masculine Givet a été mis à jour le 2025-06-22 par Ardennes Tourisme