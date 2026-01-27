Match ! Le Minou reçoit la LIMA d’Angers Salle Braun Metz

Match ! Le Minou reçoit la LIMA d’Angers

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

2026-02-07

Le Minou reçoit la LIMA d’Angers

Un début d’année sur les chapeaux de roues pour le Minou ! Après avoir triomphé de… lui même à la Maison Pour tous, nos chats, tout feux tout poils, vont se frotter à une équipe venu de l’Ouest !

LIMA < > Angers c’est 10 000km de voyage et de découverte, entre tradition et absurdité, émotion et jungle péruvienne, des adversaires qui ont de la bouteille (de Guignolet et de Pisco), un nouveau défi, un nouveau spectacle ! Retour à la salle Braun pour un 4 vs 4 intense Un arbitre exigeant, une scène qui grince, des votes qui comptent vraiment et des pluies de chaussettes !

Que ce soit dans la galéjade ou l’émotion, venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.

Atelier d’initiation à l’impro !

Vous avez toujours rêvé d’impressionner vos collègues à la machine à café avec votre répartie ou votre meilleure imitation de girafe ? Vous chercher à bouleverser votre belle-mère ou votre conseiller bancaire ? Alors venez à notre atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale ! Nos supers coachs vous guideront avec bonne humeur et bienveillance à travers des exercices ludiques et pédagogiques pour assimiler les principes de l’improvisation.

L’atelier se déroulera de 16H à 18H30, rendez vous devant la Salle Braun. L’achat d’un billet pour l’initiation vous octroie également une place pour le spectacle du soir !Tout public

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 77 48 64 49

English :

Le Minou welcomes Angers-based LIMA

A great start to the new year for Le Minou! After triumphing over? himself at the Maison Pour tous, our cats, all fire, all fur, will be rubbing shoulders with a team from the West!

LIMA < > Angers is 10,000km of travel and discovery, between tradition and absurdity, emotion and Peruvian jungle, opponents with bottle (of Guignolet and Pisco), a new challenge, a new show! Back to Salle Braun for an intense 4 vs 4: a demanding referee, a creaky stage, votes that really count and rains of socks!

Whether you’re in for a laugh or a thrill, come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for the space of an evening, but will remain in your memories.

Improv initiation workshop!

Have you always dreamed of impressing your colleagues at the coffee machine with your repartee or your best giraffe imitation? Are you looking to upset your mother-in-law or your bank advisor? Then come along to our introductory workshop on theatrical improvisation! Our super coaches will guide you through fun and educational exercises to help you assimilate the principles of improvisation.

The workshop runs from 4pm to 6:30pm, meeting point in front of the Salle Braun. Purchase of an introductory ticket also entitles you to a place at the evening show!

