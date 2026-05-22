Match ! Le Minou reçoit l’art scènes de Valbonne Salle Braun Metz

Metz

Match ! Le Minou reçoit l’art scènes de Valbonne

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Minou reçoit l’art scènes de Valbonne

Après un incroyable festival où toutes les équipes ont donné leur meilleur (pour le meilleur des publics), on envahi à nouveau la Salle Braun !

C’est une belle impro.

C’est une belle histoire. C’est un spectacle d’aujourd’hui.

Le Minou restait chez lui, la haut dans le brouillard. L’art scène remontait depuis le Midi. Ils se sont trouvé sur le plancher de la Salle Braun. Un arbitre exigeant, une scène qui grince, des votes qui comptent vraiment et des pluies de chaussettes !

Que ce soit dans la galéjade ou l’émotion, venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.

Atelier d’initiation à l’impro !

Vous avez toujours rêvé d’impressionner vos collègues à la machine à café avec votre répartie ou votre meilleure imitation de girafe ? Vous cherchez à bouleverser votre belle-mère ou votre conseiller bancaire ? Alors venez à notre atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale ! Nos supers coachs vous guideront avec bonne humeur et bienveillance à travers des exercices ludiques et pédagogiques pour assimiler les principes de l’improvisation. L’atelier se déroulera de 16h à 18h30, rendez vous devant la Salle Braun. L’achat d’un billet pour l’initiation vous octroie également une place pour le spectacle du soir !Tout public

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Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Le Minou welcomes art scènes from Valbonne

After an incredible festival where all the teams gave their best (for the best of audiences), we’re invading the Salle Braun once again!

It’s a beautiful improv.

It’s a great story. It’s a show for today.

Le Minou stayed at home, up in the fog. L’art scène was coming up from the Midi. They found themselves on the floor of the Salle Braun. A demanding referee, a creaky stage, votes that really count and rains of socks!

Whether you’re in for a laugh or a thrill, come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for the space of an evening, but will remain in your memories.

Improv initiation workshop!

Have you always dreamed of impressing your colleagues at the coffee machine with your repartee or your best giraffe imitation? Are you looking to upset your mother-in-law or your bank advisor? Then come along to our introductory workshop on theatrical improvisation! Our super coaches will guide you with good humor and kindness through fun and educational exercises to help you assimilate the principles of improvisation. The workshop runs from 4pm to 6.30pm, meeting point in front of the Salle Braun. Purchase of an introductory ticket also entitles you to a place at the evening show!

L’événement Match ! Le Minou reçoit l’art scènes de Valbonne Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ