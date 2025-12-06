Match Les Fondus VS Les Zatilas Belgique Chapelle du Lycée St Eloi Aix-en-Provence

Match Les Fondus VS Les Zatilas Belgique

Samedi 6 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Match, un Classico pour toute ligue d’improvisation.2 équipes face à face, un arbitre impartial, son assistant très ponctuel, un MC solaire et une ambiance musicale de folie ! Et surtout, 2 mi-temps de 45 minutes divertissantes et familiales.

C’est vous public qui avez les clefs du match en votant pour votre impro ou votre équipe préférée. Et si l’arbitre le mérite, vous pouvez même le punir en lui envoyant des chaussettes.

Le match c’est un incontournable des Fondus ! .

Chapelle du Lycée St Eloi 9 avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Match, a Classico for any improv league.2 teams face to face, an impartial referee, his very punctual assistant, a solar MC and a crazy musical atmosphere! And above all, 2 entertaining 45-minute halves.

German :

Zwei Teams stehen sich gegenüber, ein unparteiischer Schiedsrichter, sein pünktlicher Assistent, ein solarbetriebener MC und eine verrückte musikalische Atmosphäre! Und vor allem: zwei 45-minütige, unterhaltsame und familienfreundliche Halbzeiten.

Italiano :

The Match, un classico per ogni campionato di improvvisazione. 2 squadre si affrontano, un arbitro imparziale, il suo puntualissimo assistente, un MC solare e un’atmosfera musicale pazzesca! E soprattutto, 2 tempi da 45 minuti per far divertire la famiglia.

Espanol :

El Partido, un clásico de cualquier liga de improvisación. 2 equipos frente a frente, un árbitro imparcial, su asistente muy puntual, un soleado maestro de ceremonias y ¡una loca atmósfera musical! Y, sobre todo, 2 tiempos de 45 minutos para entretener a toda la familia.

