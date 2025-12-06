Match Les Lynxs vs Anglet Patinoire Jo Boyadjian Valence
Match Les Lynxs vs Anglet Patinoire Jo Boyadjian Valence samedi 6 décembre 2025.
Match Les Lynxs vs Anglet
Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06
Venez supporter votre équipe des Lynxs.
Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and support your Lynx team.
German :
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihr Luchse-Team.
Italiano :
Venite a sostenere la vostra squadra Lynxs.
Espanol :
Ven a apoyar a tu equipo Lynxs.
