Match Les Lynxs vs Anglet Patinoire Jo Boyadjian Valence samedi 6 décembre 2025.

Match Les Lynxs vs Anglet

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez supporter votre équipe des Lynxs.

Patinoire Jo Boyadjian Allée Raymond Mias Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and support your Lynx team.

German :

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihr Luchse-Team.

Italiano :

Venite a sostenere la vostra squadra Lynxs.

Espanol :

Ven a apoyar a tu equipo Lynxs.

