Match Limoges CSP / Nancy Parc des Sports de Beaublanc Limoges

samedi 30 janvier 2027 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Match Limoges CSP / Nancy

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP

qui affrontera Nancy.

Venez nombreux soutenir les verts à domicile !

Retrouvez le calendrier complet en téléchargement. .

Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@limogescsp.com

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English : Match Limoges CSP / Nancy

L’événement Match Limoges CSP / Nancy Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole