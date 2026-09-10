Match Limoges CSP / Nanterre Parc des Sports de Beaublanc Limoges
samedi 13 février 2027 · Parc des Sports de Beaublanc · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Match Limoges CSP / Nanterre
Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Venez assister à un match de la compétition de basketball Betclic Elite. Lors de cette rencontre retrouvez le Limoges CSP
qui affrontera Nanterre.
Venez nombreux soutenir les verts à domicile !
Retrouvez le calendrier complet en téléchargement. .
Parc des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@limogescsp.com
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English : Match Limoges CSP / Nanterre
L’événement Match Limoges CSP / Nanterre Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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