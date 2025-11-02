Match N2F contre Saône Mamirolle Montbéliard

Match N2F contre Saône Mamirolle

Nos joueuses de N2F accueillent le 2 novembre Entente Saône Mamirolle à 14h30

Nous vous attendons nombreux dès 14h00 afin d’encourager notre équipe.

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

ENTENTE SAÔNE MAMIROLLE

Gymnase BOILLAT 14 H 30

3€ l’entrée (match N2F)

Buvette et petite restauration sur place .

Gymnase BOILLAT Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

