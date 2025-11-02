Match N2F contre Saône Mamirolle Montbéliard
Match N2F contre Saône Mamirolle Montbéliard dimanche 2 novembre 2025.
Match N2F contre Saône Mamirolle
Gymnase BOILLAT Montbéliard Doubs
Nos joueuses de N2F accueillent le 2 novembre Entente Saône Mamirolle à 14h30
Nous vous attendons nombreux dès 14h00 afin d’encourager notre équipe.
DIMANCHE 2 NOVEMBRE
ENTENTE SAÔNE MAMIROLLE
Gymnase BOILLAT 14 H 30
3€ l’entrée (match N2F)
Buvette et petite restauration sur place .
Gymnase BOILLAT Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
