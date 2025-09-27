Match N2F Gymnase JC Lafaille Gap
Match N2F Gymnase JC Lafaille Gap samedi 27 septembre 2025.
Match N2F
Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
3ème journée du championnat de Nationale 2 féminines
.
Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 32 12 43 gap.handball@gmail.com
English :
day 3 of the women’s Nationale 2 championship
German :
3. Spieltag der Meisterschaft der Nationalen Liga 2 für Frauen
Italiano :
terza giornata del campionato nazionale femminile 2
Espanol :
tercera jornada del Campeonato Nacional 2 femenino
L’événement Match N2F Gap a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées