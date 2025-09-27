Match N2F Gymnase JC Lafaille Gap

Match N2F Gymnase JC Lafaille Gap samedi 27 septembre 2025.

Match N2F

Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : samedi 27 septembre 2025

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

3ème journée du championnat de Nationale 2 féminines

.

Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 32 12 43 gap.handball@gmail.com

English :

day 3 of the women’s Nationale 2 championship

German :

3. Spieltag der Meisterschaft der Nationalen Liga 2 für Frauen

Italiano :

terza giornata del campionato nazionale femminile 2

Espanol :

tercera jornada del Campeonato Nacional 2 femenino

