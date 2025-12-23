Match N2F vs HBC Dambach-la-Ville, Montbéliard
L’ASCAP Handball accueille HBC Dambach-la-Ville au gymnase Axone le samedi 17 janvier à 19h30.
Venez encourager notre équipe dès 19h00.
Entrée à 3€, buvette et petite restauration sur place. .
Gymnase Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
