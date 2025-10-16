Match National 3 TARBES PF Agde TARBES Tarbes

Match National 3 TARBES PF Agde

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

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TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 39 49 tpf.trelut@orange.fr

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English :

L’événement Match National 3 TARBES PF Agde Tarbes a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de Tarbes|CDT65