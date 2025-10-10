Match octobre rose Chambéry vs Périgueux Esplanade André Gilbertas Chambéry

Match octobre rose Chambéry vs Périgueux Esplanade André Gilbertas Chambéry vendredi 10 octobre 2025.

Match octobre rose Chambéry vs Périgueux

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:10:00

Date(s) :

2025-10-10

Réservez vos places ! A cette occasion, le SOC Rugby s’associe à la Ligue contre le Cancer. 2€ par place achetées seront reversés à l’association.

.

Esplanade André Gilbertas Chambéry Savoie Stadium Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 85 78 80 secretariat@soc-rugby.com

English :

Book your tickets now! On this occasion, SOC Rugby is joining forces with the Ligue contre le Cancer. 2? per ticket purchased will be donated to the association.

German :

Reservieren Sie Ihre Plätze! Bei dieser Gelegenheit arbeitet das SOC Rugby mit der Krebsliga zusammen. 2? pro gekauftem Platz werden an die Organisation gespendet.

Italiano :

Prenotate subito i vostri biglietti! Per l’occasione, SOC Rugby si unisce alla Ligue contre le Cancer. 2 per ogni biglietto acquistato saranno devoluti all’associazione.

Espanol :

¡Reserva ya tus entradas! Para celebrar la ocasión, el SOC Rugby une sus fuerzas con la Liga contra el Cáncer. cada entrada se donará a la asociación.

L’événement Match octobre rose Chambéry vs Périgueux Chambéry a été mis à jour le 2025-10-01 par Grand Chambéry Alpes Tourisme