Match OGC NICE / AJ AUXERRE Stade Allianz Riviera Nice
Match OGC NICE / AJ AUXERRE Stade Allianz Riviera Nice samedi 23 août 2025.
Match OGC NICE / AJ AUXERRE
Stade Allianz Riviera Bd des jardiniers Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 49 – 49 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 19:00:00
fin : 2025-08-23 19:00:00
Date(s) :
2025-08-23
Pour la seconde journée de Ligue 1, l’OGC Nice affrontera à domicile l’équipe de l’AJ Auxerre.
.
Stade Allianz Riviera Bd des jardiniers Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : Match OGC NICE / AJ AUXERRE
For the second day of Ligue 1, OGC Nice will face AJ Auxerre at home.
German : Match OGC NICE / AJ AUXERRE
Am zweiten Spieltag der Ligue 1 trifft der OGC Nizza zu Hause auf die Mannschaft des AJ Auxerre.
Italiano : Match OGC NICE / AJ AUXERRE
Nella seconda giornata della Ligue 1, l’OGC Nice affronterà in casa l’AJ Auxerre.
Espanol : Match OGC NICE / AJ AUXERRE
En la segunda jornada de la Ligue 1, el OGC Niza se enfrenta en casa al AJ Auxerre.
L’événement Match OGC NICE / AJ AUXERRE Nice a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur