Match OGC NICE / AJ AUXERRE Stade Allianz Riviera Nice

Tarif : 49 – 49 – 10 EUR

Début : 2025-08-23 19:00:00
2025-08-23

Pour la seconde journée de Ligue 1, l’OGC Nice affrontera à domicile l’équipe de l’AJ Auxerre.
Stade Allianz Riviera Bd des jardiniers Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English : Match OGC NICE / AJ AUXERRE

For the second day of Ligue 1, OGC Nice will face AJ Auxerre at home.

German : Match OGC NICE / AJ AUXERRE

Am zweiten Spieltag der Ligue 1 trifft der OGC Nizza zu Hause auf die Mannschaft des AJ Auxerre.

Italiano : Match OGC NICE / AJ AUXERRE

Nella seconda giornata della Ligue 1, l’OGC Nice affronterà in casa l’AJ Auxerre.

Espanol : Match OGC NICE / AJ AUXERRE

En la segunda jornada de la Ligue 1, el OGC Niza se enfrenta en casa al AJ Auxerre.

