Match OGC NICE / TOULOUSE FC Stade Allianz Riviera Nice samedi 16 août 2025.

Stade Allianz Riviera Bd des jardiniers Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 65 – 65 – 13 EUR

Début : 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16 21:00:00

2025-08-16

La ligue 1 reprend et pour ce premier jour de championnat, l’OGC Nice accueille l’équipe du Toulouse Football Club.

Stade Allianz Riviera Bd des jardiniers Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Match OGC NICE / TOULOUSE FC

Ligue 1 resumes and for this first day of the championship, OGC Nice welcomes the Toulouse Football Club team.

German : Match OGC NICE / TOULOUSE FC

Die Ligue 1 beginnt wieder und an diesem ersten Spieltag empfängt der OGC Nizza die Mannschaft des Toulouse Football Club.

Italiano : Match OGC NICE / TOULOUSE FC

La Ligue 1 riprende e per questa prima giornata di campionato l’OGC Nice accoglie la squadra del Toulouse Football Club.

Espanol : Match OGC NICE / TOULOUSE FC

Arranca de nuevo la Ligue 1. En la primera jornada de la temporada, el OGC Niza recibe al Toulouse Football Club.

