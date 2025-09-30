Match OM Ajax Amsterdam Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Ajax Amsterdam Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement mardi 30 septembre 2025.
Match OM Ajax Amsterdam
Mardi 30 septembre 2025 à partir de 21h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 21:00:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
L’OM rencontre les Néerlandais en 2e journée de la Champions League.
Les Olympiens rencontrent les Néerlandais en 2e journée de l’UEFA Ligue des Champions.
Ne manquez pas cette rencontre rendez-vous sur la billetterie de l’OM pour prendre vos places dès maintenant. .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
OM meet the Dutch on Matchday 2 of the Champions League.
German :
Am zweiten Tag der Champions League trifft OM auf die Niederländer.
Italiano :
L’OM incontra gli olandesi nella seconda giornata di Champions League.
Espanol :
El OM se enfrenta a los holandeses en la segunda jornada de la Liga de Campeones.
L’événement Match OM Ajax Amsterdam Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille