Match OM Ajax Amsterdam Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Mardi 30 septembre 2025 à partir de 21h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’OM rencontre les Néerlandais en 2e journée de la Champions League.

Les Olympiens rencontrent les Néerlandais en 2e journée de l’UEFA Ligue des Champions.



Ne manquez pas cette rencontre rendez-vous sur la billetterie de l’OM pour prendre vos places dès maintenant. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

OM meet the Dutch on Matchday 2 of the Champions League.

German :

Am zweiten Tag der Champions League trifft OM auf die Niederländer.

Italiano :

L’OM incontra gli olandesi nella seconda giornata di Champions League.

Espanol :

El OM se enfrenta a los holandeses en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

