Match OM Auxerre Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Auxerre Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement vendredi 13 mars 2026.
Match OM Auxerre
Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:45:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Olympique de Marseille versus Auxerre, week-end du 13-15 mars.
Olympique de Marseille vs AJ Auxerre week-end du 13-15 mars.*
De passage à Marseille ou Marseillais en quête de frissons ? Ne manquez pas l’ambiance unique du stade et sa ferveur mythique.
RDV sur la billetterie de l’OM pour profiter de places dès 29€ !
*Date et horaire non définitifs. .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Olympique de Marseille versus Auxerre, weekend of March 13-15.
L’événement Match OM Auxerre Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille