Match OM Auxerre Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Auxerre

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – EUR

Début : 2026-03-13 20:45:00

Olympique de Marseille versus Auxerre, week-end du 13-15 mars.

De passage à Marseille ou Marseillais en quête de frissons ? Ne manquez pas l’ambiance unique du stade et sa ferveur mythique.

RDV sur la billetterie de l’OM pour profiter de places dès 29€ !



*Date et horaire non définitifs. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olympique de Marseille versus Auxerre, weekend of March 13-15.

