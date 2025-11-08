Match OM Brest Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Brest Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement samedi 8 novembre 2025.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 17h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Orange Vélodrome est un lieu mythique chargé d’histoire anime la cité phocéenne depuis plus de 80 ans

Ne manquez pas l’une des dernières occasions de voir les olympiens jouer sur la pelouse de l’Orange Vélodrome cette saison ! Prenez vos places dès maintenant pour OM-Brest, l’avant-dernier match de la saison à domicile Et préparez-vous à vivre un match à suspens qui sera essentiel pour conserver leur place au podium ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Orange Vélodrome is a legendary venue steeped in history that has brought the city of Marseille to life for over 80 years.

German :

Das Orange Vélodrome ist ein mythischer, geschichtsträchtiger Ort, der seit über 80 Jahren die Stadt Phokéenne belebt

Italiano :

Il Velodromo dell’Orange è un luogo leggendario e ricco di storia che da oltre 80 anni anima la città di Marsiglia

Espanol :

El Orange Velodrome es un recinto legendario cargado de historia que ha dado vida a la ciudad de Marsella durante más de 80 años

