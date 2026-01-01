Match OM Lens Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Lens Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement samedi 24 janvier 2026.
Match OM Lens
Samedi 24 janvier 2026 à partir de 21h05.
La date et l’horaire sont susceptibles de changer. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Olympique de Marseille vs RC Lens samedi 24 janvier à 21h05
Préparez-vous à une soirée bouillante à l’Orange Vélodrome ! Un choc de Ligue 1 McDonald’s entre deux équipes du haut de classement, pour un spectacle qui promet de faire vibrer le stade! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Olympique de Marseille to play Ligue 1 matchday 25 against Racing Club de Lens: thrills and spills guaranteed!
