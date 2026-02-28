Match OM Metz Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Metz

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:45:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Débuter vos vacances de printemps par la plus belle des façons avec une soirée olympienne ! Offrez-vous le PACK FAMILLE et partagez votre passion OM !

Le Bleu de Chauffe c’est le bleu de tout un peuple, le bleu de notre passion.

Tous derrière l’OM ce vendredi à l’Orange Vélodrome pour vivre la suite de l’aventure olympienne face à Auxerre.

Profitez des places dès 19€ pour partager la passion tous ensemble. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Kick off your spring break in style with an Olympian evening! Treat yourself to the FAMILY PACK and share your OM passion!

L’événement Match OM Metz Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille