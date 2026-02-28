Match OM Metz Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Metz Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement vendredi 10 avril 2026.
Match OM Metz
Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:45:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Débuter vos vacances de printemps par la plus belle des façons avec une soirée olympienne ! Offrez-vous le PACK FAMILLE et partagez votre passion OM !
Le Bleu de Chauffe c’est le bleu de tout un peuple, le bleu de notre passion.
Tous derrière l’OM ce vendredi à l’Orange Vélodrome pour vivre la suite de l’aventure olympienne face à Auxerre.
Profitez des places dès 19€ pour partager la passion tous ensemble. .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Kick off your spring break in style with an Olympian evening! Treat yourself to the FAMILY PACK and share your OM passion!
L’événement Match OM Metz Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille